Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kız üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği ilk kız öğrenci misafirhanesi açıldı.MANİSA (İGFA) - Toplam 79 öğrenci kapasiteli misafirhanede incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilk öğrenci yurdu artık hizmetinizde” dedi. Başkan Dutlulu, başvuruların pazartesi günü başlayacağını da duyurdu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim alanında da önemli çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyaçlarına destek olma noktasında ilk adımını attı. Merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek döneminde başlayan projeyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kız öğrenci misafirhanesi açıldı. 36 odası bulunan misafirhanede toplam 79 öğrenci konaklayabilecek.

“BAŞVURULAR PAZARTESİ BAŞLIYOR”

Kız öğrenci misafirhanesinde incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımızın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun döneminde ilk adımları atılan kız öğrenci yurdunun açılışını yapmış bulunuyoruz. 79 kız üniversite öğrencimiz burada konaklayabilecek. Başvurular Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Üniversite öğrencilerimiz hem ‘Üzüm’ uygulamamız üzerinden hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden başvuruda bulunabilir. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilk öğrenci yurdu artık hizmetinizde” dedi.

BAŞVURULAR PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kız öğrenci misafirhanesinde, kız üniversite öğrencileri ekonomik ve güvenli konaklama imkanı bulacak. Başvurular ise Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, https://www.manisa.bel.tr/ adresinden ve ‘Üzüm’ uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kız öğrenci misafirhanesi için öğrenciler, ihtiyaç sahipliği kriterlerine göre değerlendirilecek ve hak kazananların kabulü yapılacak. Misafirhanede, tek kişilik oda 3 bin lira, iki kişilik oda 2 bin 500 lira, üç kişilik oda 2 bin lira, dört kişilik oda ise bin 500 lira olacak. Belirlenen ücretlere sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve internet kullanımı dahil olacak.