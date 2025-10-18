Erzurum’da sağlık, medya, eğitim ve iş dünyasının öncü kadınları, Op. Dr. Demet Say Kömeç’in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davette bir araya geldi. Kadın girişimciliğini, üretimi ve dayanışmayı merkezine alan buluşma, kentte geniş katılımla gerçekleştirildi.GAMZE İSPİRLİ

ERZURUM / İGFA - Op. Dr. Demet Say Kömeç, şehre kazandırdığı özel hastane ve işletmesiyle sağlık ve sosyal alanlarda yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Etkinlik boyunca konuklarıyla tek tek ilgilenen Kömeç, kadınların toplumsal dönüşümdeki rolüne değindi.

Kömeç konuşmasında, “Kadın emeği toplumun vicdanıdır. Biz kadınlar hem üretir, hem iyileştirir, hem de umut oluruz. Erzurum gibi köklü bir şehirde kadın girişimcilerin birbirine destek olması çok kıymetlidir. Sağlıkta, eğitimde, medyada, ticarette ve sanatta kadınların varlığı şehrin gelişimine katkı sağlar. Kadın dayanışması sadece bir kavram değil, bir yaşam biçimidir. Kadınlar yan yana geldikçe şehir nefes alır, üretim artar, başarı çoğalır” ifadelerini kullandı.

Kömeç ayrıca medya alanında kadın temsiline dikkat çekerek, “Medya kadın elinde güçlü bir araçtır. Kadın kaleminin zarafeti, toplumun sesi ve vicdanı olur. Erzurum’da kadın gazetecilerin, yazarların ve basın emekçilerinin varlığı bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Etkinliğe katılan Dadaş Kızları Platformu Başkanı Zuhal İspirli, kadın dayanışmasının sosyal ve ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaptı. İspirli konuşmasında, “Erzurum’da kadınların üretkenliği ve sosyal hayattaki görünürlüğü her geçen gün artmaktadır. Medya, iş ve eğitim dünyasında güçlü kadınların yer alması bizleri gururlandırmaktadır. Bu tür etkinlikler kadın girişimciliğini destekleyici niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Programda davetliler arasında Erzurum’un tanınmış simaları, akademisyenler, gazeteciler ve iş insanları yer aldı. Etkinlik, dostane sohbetler, canlı müzik ve paylaşımlar eşliğinde sona erdi.