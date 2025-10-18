Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl imam hatip ortaokulları ve liseleri arasında düzenlenen “Başarılı Örnekler Sergisi” bu yıl da yoğun ilgi gördü. Türkiye genelinde 352 okulun başvurduğu yarışmada, yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk 50 proje, İstanbul’da gerçekleştirilen final sergisine katılmaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir, bu prestijli organizasyonda üç okulu ile finallere kalarak önemli bir başarıya imza attı. İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Oraloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi; Türkiye genelinde sergilenmeye değer bulunan projeleriyle ilk 50 okul arasında yer aldı.

İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Türkiye Birinciliği

Finalde, İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Değerler Eğitimi” tematik alanında hazırladığı özgün projesiyle jüri tarafından Türkiye birinciliğine layık görüldü. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ödülünü, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in elinden aldı.

Eğitimdeki bu büyük başarıda kalite odaklı yaklaşımıyla öncü rol üstlenen İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile proje odaklı çalışmalarıyla süreci destekleyen Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü önemli bir katkı sundu. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal rehberliği, okullara yön veren stratejik destekleri sayesinde bu başarıya ulaşıldı.

Değerlerle Büyüyerek Birlikte Başardık

İzmir’in eğitimdeki güçlü vizyonunu bir kez daha ortaya koyan bu başarı, imam hatip okullarında yürütülen nitelikli eğitim çalışmalarının ve değerler temelli yaklaşımın somut bir göstergesi oldu.