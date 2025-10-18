Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Bodrum Kalesi önünde gerçekleştirilen törenle açıldı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen denizcilik organizasyonlarından biri olarak gösterilen fuar, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarın en renkli ve kalabalık stantlarından biri yine DEEP MARIN firması oldu.

Sektöre farklı bir bakış açısı getiren firma , sıradışı modelleriyle beğeni topladı.

Firma kurucu ortaklarından Elvan Yazıcı ve Rıdvan Çiftçi denizciliğe olan ilgiyi artırmaya yönelik çalışmalarının karşılık görmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

yarın son bulacak olan Bodrum Fuarına tüm deniz sevenleri davet ederek. Tüm katılımcılara keyifli bir fuar dilediğini sözlerine ekledi.