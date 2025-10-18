Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım politikaları ve çevre dostu şehircilik vizyonu doğrultusunda düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) 2025” etkinliklerinde aktif rol alarak uluslararası alanda dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi, hafta kapsamında etkinlikler düzenleyen, kalıcı tedbirler uygulayan ve “Arabasız Gün Etkinliği” gerçekleştiren uygulamalarıyla “AHH Uluslararası Ödülü”ne başvuru hakkı kazandı.BALIKESİR (İGFA) - Şehirleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya çapında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda etkinlikler düzenleyen, kalıcı tedbirler uygulayan ve “Arabasız Gün Etkinliği” gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarının altına imza attı. Türkiye’den 164 il ve ilçenin katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası’nda üç kategoride birden faaliyet gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AHH Uluslararası Ödülü’ne başvuru hakkı kazandı. Dezavantajlı gruplar öncelikli olarak farkındalık atölye çalışmaları, düşük emisyonlu bölgelerin önemi üzerinde duruldu. Çevre dostu ve sürdürülebilir kentsel hareketliliği geliştirecek projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın “AHH Uluslararası Ödülü”ne başvuru yapma hakkı kazanan şehirler arasında yer aldı. Türkiye’den, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 24 belediye başvuru yapacak. Ödül töreni, 2026 yılının ilk çeyreğinde Belçika’da düzenlenecek.

“GURUR VERİCİ”

Türkiye’den 9 büyükşehir belediyesi ve 15 ilçe belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye, “AHH Uluslararası Ödülü”ne başvuru yapacak. Şehirde toplumsal katılımı artıracak, kapsayıcı ve çevre dostu ulaşım projelerini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Şehrimizde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmek, çevre dostu ve erişilebilir hizmetlerle halkımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Herkes için ulaşımdan, çevreci çalışmalara kadar yaşanabilir bir şehir hedefimiz var. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin elde ettiği bu büyük başarı, bizleri fazlasıyla gururlandırdı.” dedi.