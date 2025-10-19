Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene gerçekleştirilen ve sevilen Bilim Festivali’nin 7’ncisine, nefesleri kesen SOLOTÜRK gösterisi damga vurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de adeta her aya bir etkinlik sunarak vatandaşları eğlendiren, bilgilendiren, keyifli ve nitelikli vakit geçirmelerine imkân tanıyan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu sene 7’ncisini düzenlediği Bilim Festivali’nde vatandaşları eşsiz gösterisi ile SOLOTÜRK’le buluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan 7. Bilim Festivali’nde bilim ve teknoloji ile ilgili stantlarda ziyaretçilerine bilim ve teknolojinin büyülü dünyasına kapı aralayan Büyükşehir, nefesleri kesen uçuş gösterilerine de aracılık ederek izleyenleri coşturdu.

7. Bilim Festivali dolayısıyla Kayseri’ye gelen SOLOTÜRK ekibi, festival alanı üzerinde yaptığı uçuş gösterileri ile ziyaretçi ve seyircilerine büyük heyecan yaşatırken, vatandaşlar hem millet bahçesi alanını hem de çevre mahallerdeki alan ve sokakları doldurdu.

Birbirinden çarpıcı uçuşlarla Kayserili izleyicileri heyecanlandıran SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların beğenisini topladı. İzleyiciler, ellerindeki telefon ve fotoğraf makineleri ile bu unutulmaz ve nefes kesen anı görüntüledi.

Vatandaşlar gerek Bilim Festivali’ne gerekse SOLOTÜRK ekibinin gösterisine büyük ilgi gösterirken, millet bahçesi de sokaklar ile yollar da doldu, taştı.

SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlarla gösteri alanında öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen 7. Bilim Festivali’ne gelen bilim sever vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi’nin Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman ile ekipleri tarafından fidan hediye edildi. Gerçekleşen etkinlikte 1000 adet çam fidanı dağıtıldı.