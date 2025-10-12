Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Köy Okulları Sinemada Buluşuyor’ projesi kapsamında, 9 köyden 301 öğrenci sinema ile buluştu…

Bu özel etkinlikte, çocuklar Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan ‘Mustafa Kemal’ filmini izledi.

Hem duygulandılar… Hem de tarihlerine bir adım daha yaklaştılar…

İlk kez sinema salonu gören öğrenciler oldu…

İlk kez büyük perdede izledikleri kahramanlık hikâyeleriyle gözleri dolan da…

Etkinlik yalnızca bir film gösteriminden ibaret değildi.

Aynı zamanda bir farkındalık, bir hatırlatma ve güçlü bir bağ kurma çabasıydı…

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara, geçmişin ışığını taşımak adına...

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı, kırsalda yaşayan çocukların kültürel ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarına devam edecek