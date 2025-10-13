Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların istihdamını artırmak, üretime katılımını desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurduğu Kadın Kooperatifleri üretim alanlarında kış hazırlıkları başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara destek olmak amacıyla kurduğu üretim alanlarında kış hazırlığı hummalı şekilde sürüyor. Kadınlar, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan erişte, tarhana, salça, reçel, turşu yapımının yanı sıra sebze ve meyve kurutma işlemlerine de devam ediyor. Kadın üreticilerin el emeği ürünleri daha sonra satış alanlarında vatandaşlarla buluşuyor.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SOFRALARA LEZZET KATIYOR

Kadın kooperatifleri aracılığıyla üretilen doğal ve el yapımı yiyecekler, hem sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de kadınların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurulan bu alanlar, kadınların üretimde daha görünür olmasına ve aile bütçelerine katkı sunmasına imkân veriyor. Yerel ve doğal ürünleri tercih eden vatandaşlar, kadın kooperatiflerinin satış alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle kış hazırlıklarının başladığı bu dönemde, geleneksel yöntemlerle üretilen yiyecekler Antalyalıların sofralarına lezzet katıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 3 ADET ÜRETİM VE SATIŞ ALANI

Kadın Kooperatiflerinin üretimini denetleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Gıda Mühendisi Meltem Uz “Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine toplamda 3 adet üretim ve satış alanı tahsis etmiştir. Yer desteğinin yanı sıra ekipman desteği de sağlanmaktadır. Kadın kooperatiflerimiz burada gelip el emeği ürünlerini üretip, satışlarını gerçekleştirmektedirler. Kışlık üretimlerimize Korkuteli’nde başlamış bulunmaktayız. Amacımız, kadınların üretimlerine yardımcı olarak ekonomilerine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

KADIN KOOPERATİFLERİNDEN ZENGİN ÜRÜN YELPAZESİ

Emekli olduktan sonra Antkor Ekolojik Armoni Kadın Kooperatifi’ni kuran ve aktif olarak başkanlığını yürüten Münevver Gençtürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadın kooperatiflerine ücretsiz olarak tahsis ettiği Korkuteli Kadın Kooperatifi Satış Alanı’ndan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Üretim alanımız, satış mağazamız ve kahvaltı salonumuz mevcut. Büyüklerimizden öğrendiğimiz her şeyi burada uyguluyoruz. Kış hazırlıkları için üretimlerimiz sürüyor. Yabancı ve Türk birçok müşterimiz oluyor. Gerçekten çok güzel bir proje” dedi.

AİLE EKONOMİSİNE KATKI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Kadın Kooperatifi Satış Alanı’nda görev yapan Nuriye Arıtuluk da “Burdur Tefenni’den geliyorum. Aileme maddi olarak katkıda bulunmak istedim. İşimden çok memnunum. Makarna, gözleme, reçel, bazlama, salça, tarhana, acı sos, kahvaltılık sos hepsini yapıyoruz. Bu işi bize sağladıkları için Belediyemize teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizi de bu el emeği ürünleri tatmak için satış alanımıza bekliyoruz” diye konuştu.