Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 3 dişi kızıl geyiğin doğal yaşam alanlarına salındığını duyurdu. Yaban hayatına kazandırılan bu bireyler, doğanın dengesine katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 3 dişi kızıl geyik, ait oldukları doğal ortama salındı.

Milli Parklar’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor” ifadelerine yer verildi.

Müdürlüğün bu adımı, türlerin korunması ve yaban hayatının zenginleştirilmesi açısından önem taşırken proje ile kızıl geyik popülasyonunun güçlendirilmesi ve ekosistemin doğal dengesinin desteklenmesi hedeflendi.

https://twitter.com/milliparklar/status/1977713868626403615

Geyiklerin salınımı, doğaseverler ve çevre gönüllüleri tarafından memnuniyetle karşılandı