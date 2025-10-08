Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Teşkilatı, 7 Ekim’in yıldönümünde Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Bayburt şehir meydanında düzenlenen faaliyette, Gazze’de hayatını kaybeden sivilleri temsilen kefenlenmiş naaşlar sergilendi.

Kefenlerin üzerinde yer alan “Annen”, “Baban”, “Kardeşin”, “Oğlun”, “Kızın” gibi ifadeler, vatandaşların yüreklerine dokundu. Faaliyeti gören birçok kişi, Gazze’de yaşanan trajedinin yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu dile getirdi.

MTTB Bayburt İl Başkanı Mehmet Asif ALAN, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yaşanan katliamlar karşısında sessiz kalmak, insanlığın vicdanını kaybetmesi demektir. Biz bu faaliyetle, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan acının bizden uzak olmadığını; her bir kaybın bizim kardeşimiz, annemiz, babamız olabileceğini göstermek istedik. Kefenlerin üzerine yazdığımız ‘annen’, ‘oğlun’ gibi ifadelerle insanların yüreğine dokunmak, onları empatiye çağırmak istedik.”

Alan, ayrıca MTTB’nin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu vurgulayarak şu sözleri ekledi:

“Bizim duruşumuz, inancımızdan ve tarihimizden besleniyor. Gazze’deki direniş, adaletin ve insan onurunun direnişidir. Bu haklı direnişi unutturmamak, gençliğin en temel sorumluluğu olmalıdır.”

Faaliyet, vatandaşların yoğun ilgisini çekerken yediden yetmişe birçok kişi duygusal anlar yaşadı.)