Erzurum Sanayici ve İş İnsanları Yöneticileri Derneği (ERSİYAD), Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öz liderliğinde Bursa’da iş dünyasında dayanışmayı büyüterek fark yaratıyor. Erzurum kökenli girişimci, sanayici ve iş insanlarını bir araya getiren dernek, üretim, istihdam ve katma değer yaratma misyonuyla kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - ERSİYAD, yenilikçi projeleri, dijital tabanlı çalışmaları ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen vizyonuyla kısa sürede güçlü bir ivme kazandı.

Dernek, yalnızca iş dünyasında değil, sosyal ve kültürel alanda da birliktelik oluşturarak Bursa’nın gelişimine yön veriyor.

BAŞKAN ÖZ: “BİRLİKTE ÜRETME KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

ERSİYAD Başkanı Bülent Öz, amaçlarının sadece iş dünyasında değil, sosyal ve kültürel alanda da güçlü bir birliktelik oluşturmak olduğunu belirterek, "Üyelerimizin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak ortak projelerde buluşmasını, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katmasını önemsiyoruz. Genç nesillerin iş dünyasına donanımlı şekilde adım atmasına destek oluyor, dayanışmayı ve birlikte üretme kültürünü geleceğe taşıyoruz” dedi.