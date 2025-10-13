EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2025 sınıfına katılmaya hak kazanan 10 girişimci isim açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Türkiye’de 9'uncusu gerçekleştirilecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2025 sınıfına katılacak 10 girişimci belli oldu.

Programa katılmaya hak kazanan girişimciler, EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 kapsamında; EY’ın eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve güçlü küresel ağından faydalanarak işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı elde edecek.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu’nun, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay’ın ve Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu’nun yer aldığı önemli iş insanlarından oluşan bağımsız jüri tarafından seçilerek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmaya hak kazanan girişimciler; küresel çapta düzenlenecek programa dahil olacaklar.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bu dönem de dahil olmak üzere toplamda 90 girişimci kadına, iş ve liderlik stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortaklıklarını, özel sermaye kaynaklarını belirlemeye destek olan geniş profesyonel ağlara dahil olma, yatırımcılar nezdinde kurumsal görünürlüklerini artırma gibi konularda destek sağlamış olacak.

İşte EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 sınıfına seçilen kadın girişimciler: