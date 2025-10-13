İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret ederek kentte sanat ve kültür alanında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği görüşmelerinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ile Sanat Akademisi Eğitim Koordinatörü Koray Kılıç, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, Doç. Dr. Emel Güray, Doç. Dr. Hakan Bağcı, Öğr. Gör. Birsen Özakay ve Fakülte Sekreteri Murat Kolay ile bir araya gelindi.

Görüşmede, İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasında sanat ve kültür alanında ortak projeler geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki kurumun da kentteki sanatsal üretimi ve kültürel etkileşimi artırmaya yönelik iş birlikleri yapması planlanıyor. İzmit Belediyesi, kentte sanatı daha erişilebilir kılmak ve genç sanatçılara yeni alanlar açmak amacıyla üniversite iş birliklerini sürdürmeye devam edecek.