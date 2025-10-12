Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında Üsküdar’daki Özevim Sitesi yeniden inşa edildi. İnşaatını TOKİ’nin üstlendiği alan bazlı dönüşümle 250 hak sahibi yeni evlerine kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul Üsküdar’da bulunan Özevim Sitesi yeniden inşa edildi.

İnşaatını TOKİ’nin üstlendiği 1,58 hektarlık alanı kapsayan dönüşüm projesi kapsamında 293 konut üretildi. Anahtar teslimlerin başladığı sitede hayat yeniden başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sitenin görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Yalçın Özer’in “TOKİ yaparsa, işte böyle yapar” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Üsküdar’da Özevim Sitesi, Yarısı Bizden ile yeniden doğdu. ‘Alan bazlı dönüşümün’ en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu” ifadelerini kullandı.