Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ekim meclis toplantısında şehir için önemli projeleri duyurdu. Çamdağı ve Ballıkaya Barajı’nın yatırım onayı alındığını, Raylı Sistem’in Kuzey Terminali’ne uzatılacağını ve Aziz Duran Parkı karşısına Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, Belediye Binası ile Şehir Müzesi’ni içeren bir kampüs inşa edileceğini açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim meclis toplantısında, şehrin yeni yatırımları ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldikleri ilk günden beri istişareyi ön planda tuttuklarını, “Herkes için, Sakarya için doğru olan budur” anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Alemdar, ilçeler arasında ayrım yapmadan hizmet götürme gayretinde olduklarını, belediye başkanlarının rekabetinin şehre fayda sağladığını belirtti.

ÇAMDAĞI VE BALLIKAYA BARAJLARI YATIRIM PROGRAMINDA

Alemdar, Çamdağı Barajı için zemin etütlerinin devam ettiğini, kamulaştırmaların tamamlandığını ve alanın büyütülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ballıkaya Barajı’nda ise gövde tamamlanırken, kamulaştırma, yol ve isale hattı çalışmaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yatırım programına alındığını duyurdu.

Vatandaşların mağdur olmaması için süreçlerin dikkatle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Alemdar, Raylı Sistem’de Kampüs Hattı’nın Yazlık Kavşağı’yla sınırlı kalmayacağını belirterek, hattın Kuzey Terminali’ne uzatılacağını açıkladı. Başkan Alemdar, “SSK Kavşağı’nda çalışmalar sürüyor. Güzergâhları alternatif olacak şekilde planlıyoruz. Serdivan yolunun genişletilmesi de devam ediyor.” dedi.

Yazlık Kavşağı’nın inşası sırasında yaşanacak yoğunluklara da değinen Başkan Alemdar, “Raylı Sistem ve kavşak projeleri şehir için olmazsa olmaz. Zorluklar olacak ama yapılmasın dersek ilerleyemeyiz” dedi.

SAPANCA, AKYAZI VE HENDEK’E ALTYAPI MÜJDESİ

Sapanca Belediye Başkanı’nın altyapı talebine yanıt veren Başkan Alemdar, “Önümüzdeki ay Sapanca, Akyazı ve Hendek’te asbest boruların yenilenmesi için ihaleye çıkıyoruz” müjdesini verdi. Meclis Üyesi Mehmet Metin Taşkın, Alifuatpaşa’da hemzemin geçidin Alemdar’ın girişimiyle yeniden açıldığını belirterek, “Vatandaşların ve esnafın hayatı kolaylaştı, aileler birleşti. Teşekkür ediyoruz” dedi.

SOKAK HAYVANLARI KAMPÜSÜ’NE ÖVGÜ

Meclis Üyesi Hakkı İskender, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’nün Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayarak, Alemdar’a teşekkür etti. Başkan Alemdar, Donatım Camii karşısındaki SASKİ arazisine Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, Belediye Binası ve Şehir Müzesi’nin yer alacağı bir kampüs inşa edileceğini duyurarak, “Bilim Merkezi başladı, kütüphane ihalesi yakında tamamlanacak. Önümüzdeki ay sonunda AFA ve belediye binamızın temellerini atmayı planlıyoruz. Bu kampüs, şehre bütüncül bir hizmet alanı sunacak" dedi.