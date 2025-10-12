Maltepe Belediyesi, çocukların sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla düzenlediği ücretsiz Kış Spor Kursları ile miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda gerçekleşen kurslarda çocuklar; voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi ve yüzme branşlarında eğitim alıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde kurs programı sayesinde çocuklar, voleybol ve basketbolda takım olmayı, jimnastikte esneklik ve koordinasyonu, masa tenisinde dikkat ve refleks gelişimini, yüzmede ise güvenli şekilde yüzme becerisini kazanıyor.

Maltepe Belediyesi, bu projeyle çocukların enerjilerini doğru yönlendirmelerini, sağlıklı, sosyal ve özgüvenli bireyler olarak büyümelerini hedefliyor. Ayrıca, çocukların boş zamanlarını cep telefonu veya tablet başında geçirmek yerine, aktif, sosyal ve üretken bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Maltepe Belediyesi, ilçedeki her çocuğun sporla tanışması ve gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.