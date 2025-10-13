Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni nesilleri Bursaspor’lu yapmak için başlattığı proje kapsamında Osmangazi İlçesi’nin farklı mahallelerinden 100 çocuğu Bursaspor, Menemenspor maçına götürerek maçı onlarla birlikte tribünden izledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da Bursasporlu nesiller yetişmesi için Osmangazi Belediyesi, Osmangazi’nin farklı mahallelerinden onlarca çocuğu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanan Bursaspor maçlarına götürerek maç heyecanı yaşamasını sağlıyor. Osmangazi’de ikamet eden ve daha önce hiç Bursaspor maçını tribünden izleme fırsatı bulamayan çocuklar, Osmangazi Belediyesi’nin organizasyonu ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribününde yerlerini aldı.

Bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, iç saha karşılaşmasında Menemenspor ile karşılaştı.

Osmangazi Belediyesi, muhtarlar eşliğinde farklı mahallelerden 100 çocuğu stada getirerek onlara unutulmaz bir anı yaşattı. Yeşil-beyazlılar sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılınca maçı tribünden izleyen çocukların sevinci daha da arttı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, maçı çocuk tribününden Osmangazili çocuklarla birlikte takip ederek 90 dakika boyunca Bursaspor’a destek oldu.

Osmangazi ilçesinden 100 çocuğu Bursaspor maçını izlemek için stada götürdüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Başaran, Küplüpınar, Seçköy ve dağ yöresinden çocuklarımızla birlikte Bursaspor, Menemenspor, maçını izlemek için tribündeki yerimizi aldık. Bursaspor’a başarılar diliyorum. 2 haftadır bir şanssızlık yaşıyor. Memenspor’u yenerek tekrar yükselişe geçti. Aldığı galibiyet için Bursaspor’u tebrik ediyorum” dedi.

İlk kez Bursaspor maçını izlemek için stada geldiklerini belirten Osmangazili çocuklar ise, çok büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.