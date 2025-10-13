Türk Kanser Derneği, kadınlarda en yaygın kanser türü olan meme kanserine karşı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin Sağlık Direktörü Ezgi Polat, “Her 8 kadından 1’i meme kanseri riski taşıyor. Erkeklerde de nadir görülse de bu hastalık unutulmamalı” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de her yıl 25 bin yeni vaka tespit edilirken, erken tanının yüzde 90’ın üzerinde sağ kalım oranı sağladığı vurgulandı.

Son 20 yılda dünyada meme kanseri vakaları yüzde 40 artarken, Türkiye’de yaklaşık 25 bin kadına teşhis konuyor. 40 yaş üstünde daha sık görülen hastalığın her 5 vakasından 1’i 40 yaş altında.

Türk Kanser Derneği Sağlık Direktörü Ezgi Polat, “Kadın olmak en büyük risk faktörü. Ancak erkeklerde de her 100 kadına karşılık 1 vaka görülüyor” uyarısında bulundu.

Meme kanseri riskleri değiştirilemeyenler ve değiştiriebilenler olarak iki grupta incelendiğini belirten Polat, "Buna göre değiştirilemeyenler genetik, yaş, aile öyküsü, erken adet, geç menopoz olurken, değiştirilebilenler ise İlk doğum yaşı, emzirme süresi, hormon tedavisi, beslenme, alkol, sigara oluyor" dedi.

SİGARA İÇEN KADINLARIN RİSKİ YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK.

Kanserlerin yüzde 90’ının çevresel faktörlerden kaynaklandığını ifade eden Polat, "Tütün, obezite ve hareketsizliği durdurursak, meme kanseri dahil birçok hastalığı önleyebiliriz” dedi.

Düzenli taramalar, meme kanserinde hayati önem taşıdığını belirten Polat, "Kendi kendine muayene, ultrason ve mamografi ile erken evrede yakalanan kanserde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Erken tanı, sadece bireyi değil, ailesini ve toplumu korur” diye konuştu.