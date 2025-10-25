Van Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığına dikkat çekmek amacıyla etkinliklerine devam ediyor. Son olarak kadınların sık yakalandığı meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak için de bir program düzenlendi.VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganıyla “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Edremit Uygulama Oteli Konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuarı sahne aldı. Çeşitli şarkılar seslendiren konservatuvar grubu katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Programın devamında sağlık uzmanları, meme kanserinde erken teşhisin önemi, tarama süreçleri ve hastalıktan korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle etkinlik sona erdi.