İzmir'de Bornova Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir panel düzenledi. Erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen panelde, uzman hekimler kadınlara kendi kendine muayene, tarama ve risk faktörleri konularında önemli bilgiler aktardı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Özel Ata Sağlık Hastanesi ile ortaklaşa düzenlediği “Meme Kanseri Farkındalık Paneli”, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Panelde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utku Tanoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökben Yüksel konuşmacı olarak yer aldı. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu da panele katılarak Bornova Belediyesi’nin farkındalık çalışmasına destek verdi.

ERKEN TEŞHİS VE GENETİK RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Op. Dr. Utku Tanoğlu, meme kanserinin her geçen yıl arttığını söyleyerek erken tanının hayat kurtardığına dikkat çekti. “Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Eskiden bu oran 8-10 arasındaydı ancak son 10 yılda arttı, çünkü kansorejen ürünler de arttı. Erken yakalanması durumunda tedavisi çok kolay oluyor. Meme kanserinden değil, geç tanıdan korkalım” dedi.

Tanoğlu, genetik faktörlerin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Ailesinde 40 yaş civarında meme kanseri olanlar ihmal etmesin. Adeti erken başlayanlar, geç menopoza girenler ve hormonlu ürün tüketenlerde risk artar. Yılda bir cerrahi kontrole gidilmeli, 40 yaşından sonra mamografi mutlaka çekilmeli. Ayrıca 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine kontrol yapılması önemli.”

Op. Dr. Gökben Yüksel ise özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığına dikkat çekti. “20 yaşından sonra adet gören her kadın kendi kontrolünü yapmalı” diyerek bu konuda bilgi verdi.

Yüksel, hormon tedavilerinin tamamen sakınılması gereken uygulamalar olmadığını belirterek, “Hormon tedavilerinde doz ve süre çok önemli. Düşük doz, hastanın durumuna göre ve belirli bir sürede uygulanmalı” dedi. Ayrıca meme kanseri riskini artıran faktörlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı: “Obeziteden, alkolden, yağlı gıdalardan ve gereksiz estetik operasyonlardan kaçının. Spor yapmak ve doğum yapmak riski azaltır. Ailede hastalık yok diye de rahat davranmayın, kontrolleri aksatmayın. 25-40 yaş arası kadınlara MR, sonrasında ise mamografi öneriyoruz.”

Panelde katılımcılar, uzman hekimlere merak ettikleri konular hakkında sorular yöneltti.