Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Alkan Akar, başarılarına bir yenisini daha ekledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Alkan Akar, Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda mindere çıktı. Sergilediği performansla rakiplerini mağlup eden Akar, U20 kategorisinde 77 kilogramda şampiyon oldu.

Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda mindere çıkan temsilcimiz, Milli takım bünyesinde katıldığı organizasyonda, U20 kategorisinde 77 kilogramda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. 10 ve 12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün başarılı sporcularından Alkan Akar, Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda U20 kategorisinde 77 kilogramda şampiyon olmuştur. Milli formamızı en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.