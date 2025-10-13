Balkan Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mahmut Yayla, tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanmayı başarırken; Süleyman Rıza üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Romanya'nın Cluj Napoca kentinde 6-12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 Güreş Balkan Şampiyonası’nda 12 ülkeden sporcular madalya mücadelesi verdi. Büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada U15 yaş kategorisinde 2 madalya elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, U20 yaş kategorisinde de 2 madalya kazandı.

Şampiyonada U20 serbest stil 67 kiloda mindere çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mahmut Yayla, tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı ve Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada U20 grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Süleyman Rıza ise üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Balkan Güreş Şampiyonası'nda daha önce U15 yaş kategorisinde mindere çıkan Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden Rüstem Öztürk, serbest stil 68 kiloda ikinci olurken, Deniz Ayhan ise serbest stil 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.