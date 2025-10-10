Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, Nilüfer Belediye eski başkanı Turgay Erdem ve 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler rüşvet, suç örgütü kurma ve mal varlığı aklama iddialarıyla soruşturuluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da bu sabah saatlerinde başlayan geniş çaplı operasyonda, CHP’li Nilüfer Belediye eski Başkanı Turgay Erdem’in evi ve iş yerinde arama yapıldı. Erdem’in gözaltına alındığı bildirilirken, diğer şüphelilerin de adreslerinde aramaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma, imar usulsüzlükleri ve menfaat temini iddialarını kapsarken, bir dönem Bursaspor Kulübü Başkanlığı da yapan müteahhit Emin Adanur’un geçmişteki sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği suçlamalarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Operasyonlarda aralarında Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu, Emin Adanur'un inşaat ortağı Ekrem Pamuk ve eski imar müdürü Ayşegül Erkol’un de bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında “rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlarından işlem başlattı. Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü’ne sevk edilecek.