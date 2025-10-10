Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “İstihdamda İz Bırakan İşbirliği” çalıştayında, insan kaynakları yöneticileri bir araya gelerek istihdam süreçlerini geliştirmek için fikir alışverişinde bulundu. Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, “İşveren ile işgücü arasındaki en güvenilir köprü İŞKUR’dur” dedi.KONYA (İGFA) - Konya’da faaliyet gösteren firmaların insan kaynakları (İK) uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, Konya İŞKUR İnsan Kaynakları Platformu üyesi firmaları buluşturdu.

Katılımcılar, aktif işgücü programları, istihdam fuarları, danışmanlık hizmetleri, açık işgücü talepleri, meslek tanıtım günleri, beyaz ve mavi yakalı istihdam süreçleri ile aday havuzu gibi konularda gruplar halinde çalışmalar yürüttü. Çalıştayda, İŞKUR’un hizmetlerini geliştirmeye yönelik 12 farklı rapor sunuldu.

“TEKNOLOJİ GELİŞSE DE İŞİN KALBİ İNSANDIR”

Çalıştayın açılışında konuşan Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, işletmelerin nitelikli işgücüne ulaşma çabasının önemine vurgu yaptı.

Çiftci, “Rekabet koşullarında başarı, sürekli gelişimle mümkün. İşletmeler ile işgücü arasındaki en güvenilir köprü İŞKUR’dur. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, işin kalbi insandır. Önemli olan doğru işe, doğru işgücünü yönlendirmektir” dedi.

Çiftci, İŞKUR’un toplu iş görüşmeleri ve aday havuzu uygulamalarıyla işverenleri doğrudan iş arayanlarla buluşturduğunu, nitelikli eşleştirme ve yetkinlik temelli istihdamı artırmak için çalışmaları çeşitlendireceklerini belirtti.

“HEDEF: YETKİNLİK TEMELLİ İSTİHDAM”

Çalıştayın sonuçlarının İŞKUR’un gelecekteki hizmetlerine yön vereceğini ifade eden Çiftci, “İşyerleri, istihdam piyasasının temel aktörleridir. Hedefimiz, işgücü piyasasının tüm taraflarıyla işbirliği içinde yetkinlik temelli istihdamı geliştirmektir” dedi.

İK yöneticileri, çalıştayın değerlendirme bölümünde etkinliğin sinerji yarattığını ve benzer buluşmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.