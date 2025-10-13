Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi için temel atma töreni düzenledi. Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Aksu, projenin esnaf için önemine dikkat çekerken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerine vurgu yaptı. Proje, 200 milyon TL maliyetle pek çok fonksiyonu barındıracak.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi tarafından Yavuzselim Mahallesinde pazarcıların daha konforlu ve sağlıklı koşullarda çalışabilmesi için ‘Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezinin’ temel atma töreni gerçekleştirildi.

Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu: “Bugün bur aş a sadece bir temel atmıyoruz. Yağmurda ıslanan soğukta üşüyen sıcakta kavrulan esnafımız için bir korunak inşaa ediyoruz. Pazarcılık bize osmanlıdan ahilik kültüründen beslenen bir meslektir. Esnafımız nasıl vatandaşlarımıza iyi mallar sunmuşsa bizde bugün aynı şeyi sunuyoruz. Biz pazarcılar çoğu zaman hep ayakta durmaya çalıştık. Biz işimizi severek yaptık ve hiç şikayet etmedik. Cefanın sefasını emeğin karşılığını göreceğiniz bir gün. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde emek veren Başkanımıza teşekkür ediyorum. Pazarcı esnafı üretimin umudu tüketicinin ümididir. Esnaf güçlü olursa Türkiye güçlü olur diyerek yeni atılan pazar alanımız hayırlı olsun diyorum.” dedi.

BURSA’DA ÖRNEK GÖSTERİLEN PROJE OLDU

Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Bugün yeni bir işe daha başlamanın heyecanı ve verdiğimiz bir sözün daha yerine getirmenin mutluluğu ve şükrü içerisindeyiz. Sizlerden aldığımız destekle, hem kentimizi kalkındırmaya hem de hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmeye devam ediyoruz. Hamdolsun, ilçemizin dört bir köşesinde çalışmalarımız sürüyor. Biraz önce muhtarımızın da ifade ettiği gibi, öncelikli gündemimiz dönüşüm çalışmaları. Bu noktada, bu bölgede çok güzel işler yaptık. İşte hemen yanı başımızdaki 7. etap kentsel dönüşüm projesi Bursa'da örnek gösterilen bir proje oldu. Devamı geliyor; Ulus Mahallesi'nde, Çınarönü'nde, Mimar Sinan'da ve Piremir'de yapıyoruz. 75. yılda Değirmenönü'nde, Karapınar'da ve Şirinevler'de kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyoruz.

Tabii ki tüm bu işleri yaparken gönüllülük esası üzerine devam ediyoruz. Bir yandan uzun vadeli planlar yaparken, diğer yandan yaptığımız planların sahadaki uygulamalarını göreceğimiz fiziksel çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. 7. etap bunun en güzel örneği. Şimdi hemen yanı başımızdaki binaları da kapsayan bir bölgede 200 dönümlük bir alanda, 200.000 metrekarelik yeni bir imar uygulamasını tamamlamak üzereyiz. Şu anda gördüğümüz alan, etrafı kaçak yapılarla çevrilmiş bir bölge. Daha önce yarısı kapalı, yarısı açık olarak bir pazar yeri olarak kullanılan bu bölge, muhtarımızın da ifade ettiği gibi zaman zaman sıkıntılarla karşılaşılan bir yerdi. Burada, biz biraz daha kamulaştırma yaptık, satın almalar gerçekleştirdik ve alanımızı 4.500 metrekareye çıkardık. Şimdi burada alt katını pazar alanı, kapalı pazar alanı olarak kullanabileceğimiz, üst katında ise bir gençlik merkezi, sosyalleşme merkezi olacak bir merkeze dönüştüreceğimiz işin temelini atacağız.

30 BİN KONUT HEDEFİMİZ VAR

Bizim 30 bin konut hedefimiz var bu dönemde. Kente dönük çok ciddi yatırımlarımız var. Ancak tüm bunlarla birlikte biz kentin ana unsurunun insan olduğuna inanıyoruz. İnsanımızın yaşam konforunu yükseltecek, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabileceği, ailelerimizin huzurla yaşayabileceği ve çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda büyüyeceği yatırımları da en az kentsel dönüşüm projeleri kadar önemsiyoruz. Bu bağlamda neler yaptık? Dönüşüm projemizle birlikte çok güzel bir kadın spor merkezi ve kadın girişimcilik merkezi bölgemize kazandırdık. Gelir gelmez Yavuz Selim’de ilk yaptığımız işlerden biri mahalleye bir pazar kazandırmak oldu. Yunus Emre Spor Kompleksi’nde yeni antrenman salonları yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde onların açılışını gerçekleştireceğiz. Yıldırım’da uzun zamandır bir alışveriş merkezi yoktu; hemşehrilerimizin sitemleri vardı. Hamdolsun, o da hemen yanı başımızda. Zannediyorum, önümüzdeki yıl onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Yıldırım Kafeler, kütüphaneler, Yıldırım’ın Bursa’daki önemli yüzlerinden biri oldu. Şimdi inşallah bu projeyle birlikte buraya sadece bir kapalı pazar alanı yapmakla kalmayacak, aynı zamanda gençlerimizin kendilerini yetiştirebileceği, ev ortamında çayıyla, çorbasıyla, sınırsız internetiyle, konforlu mekanlarıyla hem bu ülkenin şekillendireceği hem de kendi geleceğini şekillendireceği mekanlara da kavuşmuş olacaklar. Bu noktada muhtarımız biraz önce ifade etti. Kentsel dönüşüm çalışmaları Yavuz Selim’in üst tarafında da var. Bu bölgede de inşallah önümüzdeki ayda bu dağıtımıyla beraber yeni bir süreci tartışacağız. Eğer istediğimiz kadar gönüllülük yakalayabilirsek, burada uzlaşma sağlayabilirsek, bu bölgenin de dönüşümünü inşallah gerçekleştiririz diye temenni ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bu proje yaklaşık 200 milyon liralık bir maliyete sahip. İhale bedelimiz 133 milyon artı KDV. Önümüzdeki yıl yapacak artırımlarla birlikte inşaat maliyeti yaklaşık 180 milyon civarında gerçekleşecek. Öncesinde yaptığımız kamulaştırma çalışmaları, gençlik merkezimizin tefrişatıyla yapacağımız çalışmalarla birlikte 200 milyon liranın üzerinde bir yatırıma denk gelmiş olacak.

Zor zamanlardan geçiyoruz. Tüm bu zor zamanlara rağmen hamdolsun verdiğimiz her bir sözü tutuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü biz kaynaklarımızı güzel bir şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. İsraftan kaçınmaya, tasarruf etmeye ve yaptığımız işleri istişareyle karar vermeyi önemsiyoruz. Bu projede de mahalle sakinlerimizle ve mahallemizin ileri gelenleriyle istişare ederek gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Kapalı pazar alanı haftada bir gün pazar alanı olarak hizmet verecek. Ancak Kurban Bayramlarında kurban kesim yeri olarak hizmet verecek. Afet zamanlarında yine bir toplanma merkezi olarak hizmet verecek ve gençlerimizin 7 gün 24 saat kullanabilecekleri inşallah bir sosyalleşme merkezi olmuş olacak. Bugün temelini atıyoruz. Önümüzdeki yıl Eylül ayında da açılışını yine birlikte gerçekleştiririz diye temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl açılışına geldiğimizde de bu bölgeyi ana caddeye bağlayan bölgede de bir kamulaştırma çalışması, bir dönüşüm çalışması da gerçekleştirmiş oluruz. Yolu da aşağıya daha geniş, daha ferah bir şekilde bağlamış oluruz diye temenni ediyorum. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

PROJE BİR ÇOK İHTİYACI KARŞILAYACAK BİR KONSEPTE

Bursa AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz: “Öncelikle Oktay Başkanım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir konseptte, sadece bir proje veya bir ihtiyacı karşılayacak bir durumda değil. Pazar alanıyla, gençlik merkeziyle, Kurban Bayramı zamanındaki ihtiyacı karşılama noktasıyla ve herhangi bir Allah muhafaza, ama afet durumunda da kullanılabilecek fiziksel anlamda insanlarımızın, halkımızın, hemşerilerimizin pazar ihtiyaçlarını, esnafımızın aynı zamanda ihtiyacını karşılayan bir mekan oluşturulmuş. Asıl önemi olarak, bütün bu fiziksel ihtiyaçların yanında gençlerimize ve Atilla Muhtarım'ın da belirttiği gibi buradaki hemşehrilerimize, o örf, adet ve insanlık hukuku ile komşuluk ilişkisinin devamı anlamında bir mekan sağlanmış. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Oktay Başkanım ihtiyatlı gitmeyi seviyor. "Seneye Eylül ayında inşallah," dedi ama biz Eylül'de veya belki de Eylül'den önce inşallah bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz.” dedi.

BİZ HİÇBİR ZAMAN MAZERETE SIĞINMADIK

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç: “Biz, hiçbir zaman mazeretlere sığınmadan kararlı adımlarla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün Bursa'nın Yıldırım ilçesinden bahsetmek istiyorum. Yıldırım, yıllardır altyapı ve kentsel çalışmalarında en sıkıntılı ilçemiz olmuştur. Oktay Yılmaz Başkanımız, burada adeta iğneyle kuyu kazarak vatandaşımıza hizmet ediyor.Yaptığımız çalışmaların amacı insanımızdır, vatandaşımızdır. Çünkü insan odaklı bir çalışmayı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bugün burada gerçekleşecek olan hem kapalı pazar alanı hem de gençlik merkezimiz, insanımıza ve gençlerimize dokunacak önemli projelerimizden bir tanesidir. İnanıyoruz ki, bu çalışmaların sadece kent merkezlerinde değil, AK Parti olarak tüm ücra köşelerde de hayat bulması için bir gayret gösteriyoruz. Ben tekrardan Yıldırım Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: “Haftanın ilk günü. Güzel bir tören vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Ragıtay Başkanı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten biz yazın meclis tatildeyken, sağ olsun il başkanlığımız bizi boş bırakmadı. Milletvekillerimiz on yedi ilçede sahada olun dediler. Bizler de arkadaşlarımızla beraber hem Bursa'daki ilçelerimizde hem de Türkiye'nin farklı illerinde hep sahada olduk. Yavuz Selim'de de bir Yıldırım programında beraberdik. Pazarı gezme imkânımız da oldu. Oradaki hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bize ilettiği öncelikli mesele bu pazar alanıdır. Bu ihtiyaca anında cevap veren, proje üreten değerli belediye başkanımıza ve ekibine ben yürekten teşekkür ediyorum. Eğer derdiniz varsa, şehre dair bu ülke iş üretirsiniz. Ama bir derdiniz yoksa, laf üretirsiniz. Bizler 2004'ten bu yana Yıldırım'da AK belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik. Sağ olsun Oktay başkan, yaklaşık 7 yıldır bu AK belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyorum. Hele hele Yıldırım gibi zor bir ilçede bu projeleri üretmek gerçekten maharet ister, beceri ister.

BECERİKSİZLER BU PROJEYİ TAMAMLAYAMADI

Ama diğer bir üzüntümü de bu vesileyle paylaşmak isterim. Yaklaşık 1,5 yıl geçti. Büyükşehir anlamında Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak, hiçbir projenin başlatılmamış olması, bir çivi dahi çakılmamış olması maalesef Bursa'daki vatandaşlarımızı üzdüğü gibi bizleri de derinden üzüyor. İşte Bursa tarihinde ilk kez su, susuzluktan dolayı maalesef su kesintileriyle karşı karşıya. Şimdi biz projeyi üretmişiz, finansmanını sağlamışız, projeyi başlatmışız ve biz geçen hafta değerli İl Başkanımız ve milletvekillerimizle Çınarcık Barajı'ndaydık. Ağzına kadar dolu olan o barajdan Bursa'nın su derdinden muaf olması için bu hayati projeyi hayata geçirmişiz. Eğer işler zamanında gitseydi, işleri takip etselerdi Eylül 2025'te bu projeyi hayata geçirerek Bursa'nın su gibi bir meselesini yaşatmamış olacaklardı. Ama beceriksizler, maalesef bu projeyi de tamamlayamadılar, takip edemediler. Ve bütün Bursa'mızı bugün bu sıkıntıyı yaşatıyorlar. Sadece bu mesele mi? Değil. Temelini attığımız proje, başlattığımız Bursa'nın simgelerinden Atatürk Kapalı Spor Salonu'na bir daha temel attılar. Bırakın bitirmeyi, yani bu fıkra gibi bir şey. Onu da bitiremediler hâlâ. Aşamasında bekliyorum. Yüzde 95'i bitmiş anlar bölgesindeki otoparkı 1,5 senede anca açabiliyorlar. Bunun gibi daha birçok başlattığımız projeyi maalesef bitiremiyorlar. Hani sıfırdan başlattıkları bir proje olmadığı gibi, bizim başlattığımız bu projeleri de tamamlamakta maalesef yoksul bir büyükşehirle karşı karşıyayız.” dedi.