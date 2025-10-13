TBMM Genel Kurulu, 14 Ekim 2025’te trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik teklifini görüşmeye başlayacak. Milli parklar ve turizm-vakıf düzenlemeleri de komisyonlarda ele alınacak. Plaka değişikliği yapanlara 140 bin TL, cep telefonu kullananlara 5 bin TL, yarış yapanlara 46 bin TL ceza öngörülüyor.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi’ni tartışacak.

ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan Karayolları Trafik Kanunu'nda beklenen değişiklikler akpsamındaki öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Plaka Değişikliği: Plakayı farklı okunacak veya okunamayacak şekilde değiştiren sürücülere 140 bin TL ceza ve 30 gün araç men.

Takograf ve Taksimetre Zorunluluğu: Yük taşıyan (3.500 kg üzeri) ve yolcu taşıyan (17+ koltuk) araçlarda takograf, taksilerde taksimetre zorunlu.

Hız İhlalleri: Yerleşim yerinde hız sınırını 46-55 km/s aşanlara 30 gün, 56-65 km/s aşanlara 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanlara 90 gün sürücü belgesi geri alma.

Geçiş Üstünlüğü: Ambulans, itfaiye gibi araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL, yer açmayanlara 46 bin TL ceza ve 30 gün sürücü belgesi geri alma.

Cep Telefonu Kullanımı: Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza.

Gürültü Çıkaran Araçlar: Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araç sürücülerine 16 bin TL ceza.

Kırmızı Işık ve Kaza: Kırmızı ışık ihlaliyle kazaya neden olanların sürücü belgeleri 60 gün alınacak; iade için psikoteknik değerlendirme şart.

Trafikte Saldırı: Başka aracı takip eden veya inerek tehdit oluşturanlara 180 bin TL ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma, 30 gün araç men.

Yarış Yapanlar: 46 bin TL ceza ve 2 yıl sürücü belgesi geri alma.

Kaza Sonrası Kaçış: Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda izinsiz olay yerinden ayrılanlara 1-3 yıl hapis.

MİLLİ PARKLAR KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Bu arada Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik teklifini görüşecek olan TBMM'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, döner sermayeli işletmeler kurabilecek; sermaye 5 katına kadar artırılabilecek.

Koruma hizmetleri ve suç takibi, orman muhafaza memurlarının yanı sıra av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından yapılacak.

Tabii dengeyi bozanlara 1-3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası, giriş ücreti ödemeden milli parka girenlere ücretin 14 katı ceza gibi kriterlerin yanı sıra yasak avlaklarda avlananlara 10 bin TL, yaban hayatı koruma sahalarında avlananlara 15 bin TL ceza ön görüldü.

TURİZM VE VAKIF DÜZENLEMELERİ

Öte yandan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Vakıflar Kanunu’nda değişiklik teklifini ele alacak TBMM'de, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden 2025’te yıllık aidat alınmayacak, geçmiş borçlar silinmesi; marinalar, limanlar ve deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik ve giriş-çıkış kayıtları tutulmasının yanı sıra elektronik ortamda belgesiz konaklama ilanı verenlere her ilan için 25 bin TL ceza gibi konularda görüşülecek.

Deniz batıkları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na dahil edilecek; alan sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Düzenlemelerde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün taşınmaz kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.