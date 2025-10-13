Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk sanatının öncü isimleri Nasip ve Nuri İyem’in eserlerini 21 yıl sonra ‘Gözlerimin Önündesin’ sergisinde bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Sanat tutkusuyla ortak bir hayat kuran ve uzun yıllar süren evlilikleri boyunca yan yana yürüyen Nasip İyem ile Nuri İyem, birbirlerine duydukları aşkla, çağdaş duruşlarıyla ve toplumun gerçekliğini gözler önüne koyan yapıtlarıyla öncü figürler oldu.

2005 yılında hayatını kaybeden Nuri İyem ve 2011’de hayatını kaybeden Nasip İyem’in yapıtları, 2004’teki son ortak sergilerinden 21 yıl sonra ilk kez ‘Gözlerimin Önündesin’ başlıklı sergide bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından EVİN iş birliğiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergi, Anadolu’nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren iki sanatçının bireysel üsluplarını, ortak duyarlılıklarını ve kesişen üretimlerini görünür kılıyor.

Küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergide, Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak eserleri, Nuri İyem’in resimleri ve çiftin yaşamlarına ışık tutan aile fotoğraflarının yanı sıra Türkiye’nin önemli özel koleksiyonlarından eserler de yer aldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, bu sergide yer alan her eser, iki sanatçının birbirine duyduğu güvenin, sadeliğin ve samimiyetin ifadesi olduğunu belirterek, "Sanatçılarımızın eserlerinde sadece estetik değil, insanın kendine ayna tutan bir hakikat arayışı da vardır. Bu sergiyi kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sergi, 30 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.