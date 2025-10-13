Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullarda başlatılan kıyafet uygulamasına ilişkin öğretmen ve velilerle yapılan ankete göre, öğretmenlerin yüzde 94,6'sı, velilerin ise yüzde 85,5'i okul kıyafeti uygulama değişikliğinden memnun olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, göreve geldikten sonra başlattığı "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda ve ziyaret ettiği illerdeki okullarda öğretmenlerle bir araya geldiğinde sık sık dile getirilen "okul forması uygulaması" taleplerinin ardından yapılan yönetmelik değişikliği, 6 Aralık 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yapılan değişiklikle, bu yılın eğitim öğretim dönemi itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafetinin velilere maddi külfet haline gelmesini önlemek amacıyla okul aile birliği ile öğretmenler kurulundan görüş alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüklerince belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda uygulamanın sahadan geri dönüşüne ilişkin öğretmen ve velilerle, okullardaki kıyafet uygulamasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yürütüldü. Veliler ve öğretmenlere yönelik ayrı ayrı anket formları hazırlanarak uygulanan çalışmaya 32 bin 945 öğretmen, 407 bin 207 veli katılım sağladı.

Yüzde 52,7'si ilkokul, yüzde 47'si ortaokul ve yüzde 0,3'ü yatılı bölge ortaokulu öğretmenlerine yönelik yapılan ankette, katılımcıların yüzde 94'ü okul kıyafeti uygulama değişikliğini "olumlu" olarak değerlendirdi. Öğretmenlerden okul kıyafeti uygulamasından memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 94,6 olurken, yüzde 92,2'si uygulamanın okul içi disiplinin sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 93,2'si okul kıyafetinin öğrencilerde okula aidiyet duygusunu, yüzde 95,5'i ise öğrenciler arasındaki eşitlik duygusunu güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Okul kıyafetinin öğrencilerin okulu temsil etme biçimine olumlu katkı sağladığını düşünen öğretmen oranı yüzde 94, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünen öğretmen oranı ise yüzde 95,1 oldu.

Velilere yönelik yapılan ankette ise, okul kıyafeti uygulama değişikliğini "olumlu" olarak değerlendiren katılımcı oranı yüzde 81, uygulamadan memnun olduğunu ifade eden katılımcı oranı yüzde 85,5 oldu. Katılımcıların yüzde 79,7'si okul kıyafetinin çocukları için rahat ve kullanışlı olduğunu, yüzde 78,7'si ise çocuklarının hareket özgürlüğü ile günlük okul aktivitelerini desteklediğini belirtti.

Okul kıyafetinin, çocuğunun akranlarıyla arasındaki eşitlik duygusunu artırdığını ifade eden velilerin oranı yüzde 88,8 olurken, okul kıyafeti uygulamasının çocuklarında okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşünen velilerin oranı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti.

Velilerin yüzde 72,4'ü okul kıyafetinin çocuklarının motivasyonunu güçlendirdiğini belirtirken, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünen velilerin oranı yüzde 87,6 oldu.