Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kukuli Müzikali binlerce çocukla buluştu.NEVŞEHİR (İGFA) - Sosyal medya platformlarında izlenme rekorları kıran ve çocukları interaktif bir şekilde hem eğlendirip hem de güldürmeyi hedefleyen “Kukuli Müzikali, eşsiz dansları, görsel şölenleri ve güçlü sahne prodüksiyonu ile Nevşehirli çocukları bir araya getirdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen müzikale aileleriyle birlikte 3 binden fazla çocuk büyük ilgi gösterdi. Ebeveynleriyle ile birlikte salonu dolduran çocuklar ve ailelerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal belediyecilik şiarıyla ortaya koyduğu vizyoner yapı çerçevesinde seanslar öncesi kağıt helva ile gazoz ikramları yapıldı.

Saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans olarak planlanan Kukuli Müzikali yoğun talep ve istek doğrultusunda saat 17.00’de de çocuklarla buluşacak. Birbirinden güzel şarkılarıyla milyonlarca çocuğun gönlünde taht kurmuş Kukuli sahne gösterisi ve müzikal boyutuyla Nevşehirli çocuklara harika bir hafta sonu yaşatmış oldu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çocuklarımızın sosyalleşmelerine ve kaliteli bir zaman geçirmelerine olanak sağlamak üzere planlanan Kukuli Müzikal gösterisi “Her kalbin bir şarkısı var” sloganıyla ücretsiz olarak sahnelendi.

Nevşehir Belediyesi yetkilileri tarafından bu tarz organizasyonların periyodik olarak düzenlenmeye devam edileceği bildirildi.