Camianın 'Felaket Tellalı' lakaplı sanatçısı Onur Akay, usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ün 80 yaşında vefat ettiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ün vefat haberini Onur Akay duyurdu. Akay, kaldığı Darülaceze'de vefat eden usta oyuncuya Allah’tan rahmet diledi.

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Türk tiyatrocu ve oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, tiyatro sahnelerinden Televizyon dünyasına 2002 yılında “Sırlar Dünyası” dizisi ile katıldı. Yiğittürk'ün kariyerinde yer aldığı en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 filmidir. Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u olarak ün yapan usta oyuncu filmlerde ve çok sayıda dizide rol aldı.