Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kent genelinde görev yapan muhtarlar için özel bir program düzenledi.

DENİZLİ (İGFA) - Etkinlik kapsamında, 14 Haziran 2024’te Babadağ ilçesi Mollaahmet Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikim programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Denizli’de görev yapan muhtarlar katıldı. Katılımcılar, doğayı yeniden yeşertmek ve geleceğe nefes olacak bir miras bırakmak için fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından, 19 Ekim Muhtarlar Günü’ne özel olarak PASVAK’ta düzenlenen yemek programında Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu muhtarlarla bir araya geldi.

“BU ŞEHRİN KAYNAKLARINI ADALETLE PAYLAŞIYORUZ”

Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu vurgulayarak, şehrin her noktasında adil ve kapsayıcı bir hizmet anlayışı yürüttüklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, “Şehri her anlamıyla keyifli hale getirmek, doğru yöntem ve çözümlerle kaynaklarımızın doğru kullanılmasına vesile olan değerli muhtarlarım, hepinizin gününü içtenlikle kutluyorum. Hep beraber çıktığımız bu yolculukta, bu şehrin kaynaklarını doğru, güvenilir ve hakkaniyetli bir şekilde kullanmak için çaba içerisindeyiz. Sizlerin ihtiyaçlarını önceleyip, bu ihtiyaçların çözümünü el birliğiyle götürmek için gayret ediyoruz” dedi.

HER YERE ADİL VE EŞİT HİZMET ANLAYIŞI

Başkan Çavuşoğlu, kırsal ve kent merkezinde yaşayan vatandaşlar arasında hizmet eşitliğini sağlamak için önemli bir vizyonla çalıştıklarını belirterek, “Her kesimin bu şehrin kaynaklarından faydalanabildiği bir sistem inşa ediyoruz. Merkezdekiler hangi hizmetten faydalanıyorsa, kırsaldakiler de kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilmeli. Kırsaldaki vatandaşlarımızın sosyal hizmet, yüzme havuzu, konser gibi etkinliklere erişimi yoksa onların ihtiyaçları tarım, hayvancılık ve üretimse, destekleri o alanda sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta başlattığımız uygulamaları her geçen gün artırıyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kalkınma yolculuğunda her zaman yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DAYANIŞMA AĞLARI ÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK

Dayanışma ağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yardımların ve desteklerin adil biçimde ulaştırıldığını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Bu yaptığımız yardımların hiçbiri kişisel değildir. Bunların tamamı bu şehrin insanlarının hakkı olan, ihtiyaçlarının doğru ve adaletli bir şekilde paylaşılmasıdır. Bu görevimizi yaparken hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu şehrin kaynaklarını hakkaniyetle paylaşacağımıza söz veriyorum. Sizden razıyım, sizlerle yolculuk yapmaktan mutluyum” dedi. Program, muhtarların gününü kutlayan hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.