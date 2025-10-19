Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Muhtarlar Günü’nde Sakarya’nın 16 ilçesinden muhtarlarla buluştu. Muhtarlar buluşmasında 5 dönem ve üzeri muhtarlık görevine devam eden muhtarlara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Muhtarlar Günü’nde 16 ilçeden muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların vatandaşlara hizmet yolunda en yakın çalışma arkadaşları olduğunu vurgulayan Alemdar, muhtarların şehrin her köşesinde gözlemleyen, dinleyen ve hisseden birer temsilci olduklarını vurguladı.

Her yatırım ve çalışmada mutlaka muhtarların görüşlerinin alındığını vurgulayan Başkan Alemdar, muhtarların yerel yönetimlerin çözüm ortağı ve vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören önemli bir meslek icra ettiklerini ifade etti.

Muhtarların iyi günde, kötü günde her daim vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Alemdar, “Muhtarlarımızın günü, saat ve dakika tanımaz. Onlar iyi günde de zor günde de vatandaşın yanında olan, mahallelerin her anını bilen, sorunlara dokunan gönül elçilerimizdir. Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır. Onlar sayesinde vatandaşlarımızla sürekli iletişimde kalır, mahallelerimizde huzur ve birlik ortamını güçlendirir, eksikleri tespit ederek çözüme kavuştururuz” dedi.

Programda konuşan Milletvekili Lütfi Bayraktar ise, muhtarların yerel yönetimlerin en değerli temsilcileri olduğunu belirterek, "Muhtarlar, millet iradesinin en önemli temsilcileridir. Vatandaşın ilk başvurduğu adres muhtarlardır. Birliğiniz daim olsun, kardeşliğiniz süregelsin. Sahada biz vekillerin en güçlü temsilcisi ve yardımcısı sizsiniz” dedi.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “2015 yılında Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle Muhtarlar Günü ilan edilmiş olup, bugün 11’inci kez kutlanıyor. Aslında bu gelenek, 19 Ekim 1829’da atılan ilk adımla başlıyor ve bu yıl 196. yılını kutluyoruz. Muhtarlarımız, halk ile devlet arasında bir köprü görevi görüyor. Mahallesindeki sorunları, belediyelerle veya devlet kurumlarıyla ilgili talepleri tespit edip doğrudan ilgili yerlere iletiyorlar” dedi.

Muhtarlar buluşması 5 dönem ve üzeri muhtarlık görevine devam eden muhtarlara protokol üyeleri tarafından plaket takdimi ile devam etti. Kadın muhtarlara günün anısına hediye paketi takdim edildi.