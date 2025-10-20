Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, fikir ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden “Kudüs Şairi” Nuri Pakdil’i vefat yıl dönümünde şiirlerle andı. Yedi Güzel Adam’ın öncüsü kabul edilen Pakdil’e duyulan vefa, fuar alanında okunan dizelerle duygu dolu anlara sahne oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta fuara katılan şairler ve vatandaşlar, Nuri Pakdil’in hafızalara kazınan “Umut” ve “Bağlanma” gibi eserlerinden bölümler okuyarak usta ismin fikir mirasına sahip çıktı.

Şiirler, hem Kudüs sevdalısı hem de Kahramanmaraşlı bir fikir adamı olan Pakdil’in edebiyata yön veren duruşunu bir kez daha hatırlattı.

Yazar Kadriye Kırdök, Nuri Pakdil’in yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, tüm İslam coğrafyasının ortak değeri olduğunu belirterek, “Nuri Pakdil hem şehrinin hem de Kudüs’ün şairiydi. İsmiyle, duruşuyla ve yazdıklarıyla bu şehrin kültürel hafızasında çok özel bir yere sahip. Onu rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

Yazar Hatice Ersoy ise Pakdil ile duygu dünyasında buluştuklarını ifade ederek, “Ben de ‘Bir Anne Gülüyor Filistin’de’ şiirimle onun Kudüs hassasiyetini paylaşıyorum. Edebiyatın direniş yüzüydü. Nuri Pakdil’i unutmak mümkün değil” şeklinde konuştu.