TOFAŞ Basketbol Takımı, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mersin Spor Kulübü’ne karşı iyi bir mücadele verse de parkeden 84-80 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Mersin Spor Kulübü’ne konuk oldu. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu. Alex Perez, Yiğitcan Saybir, Joe Thomasson ve Maxwell Lewis’in basketleriyle 5. dakikada televizyon molasına 7-12 önce giren Bursa ekibi, mola dönüşü Yiğitcan Saybir’in sayısı sonrası rakibe 6-0’lık seri verince skor 13-14’e geldi. Bu seriye Hugo Besson ile son veren konuk takım, Marek Blazevic ve Tolga Geçim’in sayılarıyla ilk çeyreği 20-21 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Mersin Spor, Ben Bentil’in serbest atışlarıyla 22-21 öne geçerken, Isaiah Whaley ve Özgür Cengiz’in üçlükleri 13. dakikada durumu 24-27 yaptı. Rakip sayılarına Isaiah Whaley ile karşılık vermeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Justin Cobbs’un üçlüklerine engel olamayınca 16.20’de 34-31 geriye düştü. Kartal Özmızrak’ın üçlüğüyle 18. dakikada 6 sayılık fark (39-33) yakalayan ev sahibi takım karşısında Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic ile skor bulan Mavi Yeşilli takım soyunma odasına 42-37 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında rakip sayılarına Maxwell Lewis, Alex Perez ve Marek Blazevic ile karşılık veren TOFAŞ, 24. dakikada skoru 50-48 yaptı. Alex Perez’in basketleri 26. dakikada durumu 53-53 eşitlerken, Hugo Besson ve Tolga Geçim’in basketleri sonrası son çeyreğe 61-59 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.

Dördüncü periyodun başında Tolga Geçim’in basketiyle skoru 61-61’e getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayıları karşısında Hugo Besson, Özgür Cengiz ve Alex Perez ile skor bularak son 5 dakika öncesi durumu 69-68 yaptı. Hugo Besson ve Yiğitcan Saybir’in sayıları sonrası Mersin ekibi bitime 1.12 skoru 78-72 yaparken, Hugo Besson’ın üçlüğü son dakikaya girerken farkı 3’e çekti: 78-75. Ancak kalan bölümde devamını getiremeyen TOFAŞ, parkeden 84-80 mağlup ayrıldı.

Mersin deplasmanında TOFAŞ’ta Alex Perez 15 sayı; Hugo Besson 13 sayı; Marek Blazevic 12 sayı ve Yiğitcan Saybir 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da evinde Büyükçekmece Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. Hafta karşılaşmasında ise 28 Ekim Salı günü saat 20.00’de evinde La Laguna Tenerife’yi ağırlayacak.