Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. Tur’da İzlanda'nın FH Hafnarfjordur ekibini eleyerek adını bir sonraki tura yazdırdı. İlk maçı 31-23 kazanan yeşil-beyazlılar, rövanşta 34-29 mağlup olmasına rağmen toplamda 60-57’lik üstünlükle turu geçti.BURSA (İGFA) - Türkiye'yi EHF Avrupa Kupası'nda temsil eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa macerasında ilk engeli aştı. İzlanda temsilcisi FH Hafnarfjordur ile Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan rövanş maçından 34-29 mağlup ayrılan Bursa ekibi, ilk maçtaki avantajını koruyarak tur atlamayı başardı.

İlk karşılaşmada rakibini 31-23 yenen Nilüfer Belediyespor, bu galibiyetle elde ettiği 8 sayılık avantajı iyi değerlendirdi. Rövanşta İzlanda ekibine 34-29 kaybeden Bursa temsilcisi, iki maçın toplamında 60-57 öne geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Taraftarının desteğiyle mücadele eden Nilüfer Belediyespor’u, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünde yalnız bırakmadı.