Bursaspor'un 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenmesi ile birlikte yaşanan galibiyet sevinci Bursa'da şampiyonluk umutlarını arttırdı.BURSA (İGFA) - Bursaspor’un TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı ekibin deplasmandaki galibiyeti, ligdeki liderlik yarışını güçlendirirken, taraftarlar sosyal medyada takımlarına destek mesajları yağdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımda, Bursaspor'u tebrik etti. Bozbey, "Bu inanç, mücadele ve bu azim için takımımıza, teknik ekibe ve yönetiminize gönülden teşekkür ediyorum. Süper Lig hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz!” ifadelerini kullandı.