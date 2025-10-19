İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Spor Kompleksi, modern tesisleri ve geniş spor alanlarıyla yeniden hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi, baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toplam 16 bin metrekare alana sahip Ataköy Sanatçılar Parkı içinde yer alan komplekste; 150 seyirci kapasiteli iki kapalı tenis kortu, bir açık tenis kortu, kapalı basketbol ve voleybol salonu, yenilenen açık basketbol sahası, mini futbol sahası ve masa tenisi alanları bulunuyor.

Tesisin açılış törenine; Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan programda Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kata, dans ve ritmik cimnastik gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında coşku dolu anlar yaşandı.

TESİSİN DONANIMI ARTIRILDI

Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tesisin baştan sona yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Toplam 3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip tesiste yapılan çalışmalar kapsamında; dış ve iç cephe boyaları, seramik imalatları, yalıtım uygulamaları, basketbol sahasının ahşap döşemesi, kapılar, doğramalar ve mutfak tamamen yenilendi. Ayrıca soyunma odaları, havalandırma sistemi, yangın tesisatı, hidrofor, sıhhi tesisat, su deposu, aydınlatma ve elektrik tesisatı da yenilenerek kompleks modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

PARKLARA YENİ BİR SOLUK GELDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de tesisin çevre düzenlemesi ve açık alan yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 334 metrekarelik basketbol sahası ve tenis kortlarının telleri yenilendi, kortlar yeniden boyandı. 22 metrekarelik yeni futbol sahası, 198 metrekarelik fitness alanı ve 213 metrekarelik çocuk oyun alanı yapıldı. Ayrıca 12 aydınlatma direği yenilendi, 7 bankın bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Yerleşke içindeki 75 ağaç budanarak yeniden canlandırıldı.

“BUGÜN BURADA UMUT DOLU BİR GELECEĞİN KAPILARINI ARALIYORUZ”

Başkan Ovalıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün yalnızca bir binanın değil, umut dolu bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. Gençlerimizin özgürce spor yapabildiği, yeteneklerini keşfedebildiği bir merkez inşa ettik. Bu tesis, Bakırköy’ün ve ülkemizin gururu olacak genç sporcuların yetişmesine katkı sunacak” dedi.