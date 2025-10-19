AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantı, Keşan’ın bugüne kadar hayata geçirilen projelerinin değerlendirilmesi ve gelecek döneme dair hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir platform oldu.

Toplantıya, Edirne İl Başkanı Belgin İba, önceki dönem Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, önceki dönem Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda, Keşan’da bugüne kadar hayata geçirilen projeler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ve hedefler de ele alındı. Katılımcılar, ilçenin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Keşan’ımız için birlik, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Toplantının, partinin teşkilat içi dayanışmasını güçlendirdiği ve yerel düzeydeki hizmet çalışmalarına yön verecek önemli kararların alındığı belirtildi.