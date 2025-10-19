İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe’nin girişinde yer alan 2 bin metrekarelik denize sıfır alana plaj ve sosyal tesis kazandırmak için kolları sıvadı. Alanda atıl durumdaki yapıyı kaldıran ekipler, zemin, altyapı ve kıyı düzenlemelerini tamamladı. Tesisin önümüzdeki yaz sezonunda açılması planlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlilerin kentin doğal ve sosyal alanlarından daha fazla faydalanması için kente kazandırdığı sosyal tesislere bir yenisi daha ekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisinde olan Güzelbahçe Mithatpaşa Caddesi üzerindeki denize sıfır alanı plaj ve sosyal tesise dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Maltepe Mahallesi’ndeki 2 bin metrekarelik alanda planlanan proje kapsamında ilk olarak alanda eski bir işletmeye ait atıl yapının yıkımı tamamlandı. Alan, İzmirlilerin yaz aylarında keyifle kullanabileceği ve denize girebileceği bir plaj olarak yeniden tasarlandı. Proje kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri zemin ve kıyı düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yapı İşleri Dairesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin düzenleme, altyapı ve sert zemin işlemleri yapıldı. Yeni alan engelli erişimine uygun olarak tasarlandı.

DENİZE GİRİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şefi Volkan Keskin, 2 bin metrekarelik sosyal tesiste bin 200 metrekarelik sert zemin çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Keskin, “Tuvalet, duş, kafeterya ve oturma alanlarında imalatlar devam edecek. Kıyıda düzenleme çalışmalarını yaptık. Plajı İzmir halkının denize girebileceği hale getirdik. Burada daha önce atıl bir işletme vardı. Yıkımını yaptık. Halkımızın burada çayını, kahvesini içip denize girebileceği güzel bir alanı kentimize kazandırıyoruz” dedi. Tesisteki sosyal hizmet alanlarının altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Elektrik Elektronik Mühendisi Yılmaz Güzel ise “Alanın aydınlatması ve elektrik tesisatı ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 6 aydınlatma direğiyle tesisin aydınlatmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Sosyal tesisin önümüzdeki yaz aylarında hizmete açılması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek tesiste İzmirliler uygun fiyatla günübirlik tatilin keyfini çıkaracak.