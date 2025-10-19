Milli dalışçı Şahika Ercümen, 17 Ekim 2025'te Antalya Kaş'ta gerçekleşen dalışta paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Bu başarısını Gazze'ye ithaf eden Ercümen, Cumhuriyet'in 102. yılına özel mesajlar da verdi.İSTANBUL (İGFA) - Milli dalışçı, Birleşmiş Milletler “Sudaki Yaşam” Savunucusu ve Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, Gazze’ye dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya Kaş’ta gerçekleşen tarihi dalışta, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye ulaşarak 3 dakika 21 saniyede dünya rekorunu kırdı!

Kendi rekorunu geliştirerek bir kez daha tarihe geçen Ercümen, yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliğine eşdeğer derinliğe tek nefeste ulaşarak tüm Türkiye’nin ve dünyanın gururu oldu.

Şahika Ercümen, rekor denemesini Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen gerçekleştiren milli sporcu, dalışının ardından şu anlamlı sözleri paylaştı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. 10 sene önce yaptığımız dalışla da bu tepkimi dile getirmiştim. Gazze’deki sürecin takipçisiyim. Bugün çok şükür bir barış sürecine girildiğini görüyoruz. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze’ye nefes olmaya devam edeceğim. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz.”