Manchester United futbolcusu Luke Shaw, Ece Vahapoğlu’nun Dubai’deki yoga dersine katıldı. Nefes, esneklik ve denge çalışması fırsatı sunan Shaw, Vahapoğlu'nun oğlu Efe'ye sıcak bir mesaj gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü İngiliz futbolcu ve 5 milyon Instagram takipçisine sahip Luke Shaw, yoğun futbol sezonu arasında sürpriz bir şekilde kayıt yaptırarak global yoga hocası Ece Vahapoğlu’nun Dubai’deki yoga dersine katıldı.

Jumeirah Marsa Al Arab otelinde gerçekleşen derste Shaw, yoğun tempodan uzaklaşıp nefes, esneklik ve denge pratikleriyle yenilenme fırsatı buldu.

Ders sonrası Shaw, Vahapoğlu’nun oğlu Efe’ye özel sıcak bir jest yaptı; kameraya dönerek “Hey Efe, annenin yoga dersindeyim, görüşmek üzere!” mesajını gönderdi.

Vahapoğlu, profesyonel sporcuların yogayı performanslarını destekleyen tamamlayıcı bir disiplin olarak benimsemelerinin önemine dikkat çekerek, “Yoga, fiziksel gücü, esnekliği ve zihinsel dayanıklılığı destekleyen bir bütünlük sunar. Luke Shaw’un katılımı, farkındalık kültürünün spor dünyasında da giderek güçlendiğini gösteriyor.” dedi.