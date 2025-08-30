Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpu ilçesinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilçe halkıyla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Ünlüce, “Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına altyapıdan üstyapıya kadar tüm projeleri titizlikle sürdüreceğiz.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kırsal ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Ünlüce, Alpu ilçesine giderek Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen de eşlik etti. Başkan Ünlüce, ilk olarak Başkan Güller’i belediye binasında ziyaret etti. İki başkan, ilçedeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Başkan Ünlüce, Kemalpaşa ve Fatih mahallelerinde tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası sıcak asfalt çalışmalarının başlangıcını yaptı. Başkan Ünlüce, mahalle sakinlerinin daha modern ve güvenli yollara kavuşacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Altyapı çalışmalarının ardından ilçenin üst yapısının da yenileneceğini ifade eden Ünlüce, “Alpu ilçemiz için önemli bir yatırım yaparak ilçemizin büyük bölümünde kanalizasyon alt yapı çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından yolların da iyice oturmasıyla birlikte bugün de üst yapı çalışmalarımızın başlangıcını yapıyoruz. Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına altyapıdan üstyapıya kadar tüm projeleri titizlikle sürdürüyoruz. Eskişehir genelinde olduğu gibi Alpu’da da vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üst yapı çalışmalarımızı da hızla tamamlayarak alt yapısıyla, üst yapısıyla Alpulu hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz.” dedi.

Başkan Ünlüce, asfalt dökümünün ardından Alpu esnafını da ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Ünlüce, vatandaşlarla yakından ilgilenerek onların taleplerini dinledi.