Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş açıkladı:

Bu program kapsamında, Türkiye'deki her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde desteklenecek sektörler de bu doğrultuda açıklandı.

Programın amacı, iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, yerel istihdamı artırmak ve bölgelerin rekabet gücünü yükseltmektir. Bu hedefler doğrultusunda, Bayburt'ta dört tesisin destekleneceği duyuruldu.

Bu tesisler şunlardır:

-Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi

-Su Paketleme Tesisi

-Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi

-Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi