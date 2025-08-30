Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Limanlar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş kuralları güncellendi, Tuzla ve Kuşadası’nda demirleme sahaları ve kılavuz kaptan noktaları yeniden düzenlendi. Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 31 Ekim 2012 tarihli Limanlar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeler, gemi demirleme prosedürleri, Osmangazi Köprüsü geçiş kuralları ve Tuzla ile Kuşadası limanlarına ilişkin demirleme sahalarını kapsadı.

DEMİRLEME KURALLARINDA ESNEKLİK

Yönetmeliğin 20. maddesinde yapılan değişiklikle, liman idari sahasında liman veya kıyı tesisine uğramadan demirleme yapacak gemiler için prosedür kolaylaştırıldı. Sefer talimatı bekleme, arıza, kötü hava koşulları, personel değişimi veya liman başkanlığınca kabul edilen mazeretlerde, gemiler liman başkanlığına, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan belirlenen sahalarda demirleyebilecek.

Demirleme ücretleri, ilgili mevzuata göre tahsil edilecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ KURALLARI

Ayrıca yönetmeliğin 42. maddesi güncellenerek, Osmangazi Köprüsü altından geçişlere ilişkin kurallar netleştirildi.

Hava çekimi 64 metre ve üzeri olan gemilerin geçişi yasaklanırken, 60-64 metre arasındaki gemilerin geçiş usul ve esasları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirleneceği hüküm altına alındı.

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı’na bağlı demirleme sahaları yeniden tanımlandı.

Buna göre 1 Nolu Demir Sahası: Tehlikeli yük taşımayan gemiler için yeni koordinatlar belirlenirken, 2 Nolu Demir Sahası için tehlikeli yük taşıyan, nükleer güçle çalışan askeri gemiler, karantina veya gazdan arındırma işlemi yapacak gemiler için ayrı bir alan oluşturuldu.

Kuşadası Liman Başkanlığı’nda kılavuz kaptan alma ve bırakma noktası ise 37° 52' 33.24" K – 027° 13' 30" D koordinatları olarak güncellendi.