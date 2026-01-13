4003-B Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilecek olan bu proje ile Bayburt, küçük ölçekli bir bilim merkezine ev sahipliği yapacak.

Bilim Her Yaştan Vatandaşla Buluşacak

Genç Osman Mahallesi’ndeki Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü binasında hizmete girecek olan merkez, sadece öğrencileri değil, her yaştan bireyi bilimle buluşturmayı hedefliyor. "Deneyerek ve keşfederek öğrenme" felsefesini temel alan merkezde, bilimsel çalışmalar çeşitli sergiler aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine sunulacak.

Geniş Yelpazede Atölye İmkanları

Merkez bünyesinde kurulacak atölyelerde; astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji gibi pek çok farklı alanda akademik çalışmalar yürütülecek. Özellikle daha önce bu tür teknik imkânlara erişimi kısıtlı olan öğrenciler için merkezin bir fırsat kapısı olması bekleniyor.

Hedef: Uluslararası Başarı ve Bilim Kültürü

Projenin temel amacı, Bayburt’ta bilim kültürünü yaygınlaştırmak ve gençleri erken yaşta bilimle tanıştırmaktır. Bu merkezde eğitim alacak öğrencilerin; ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarında daha donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak şehri temsil etmeleri hedefleniyor.