İBB ekipleri, kuvvetli rüzgâr ve yerel sağanak yağış geçişlerinin yaşandığı il genelinde teyakkuz halinde görev yaptı. Toplam 5.167 personel ve 1.848 araç/iş makinesiyle sahada olan ekipler, gelen ihbarlara anında müdahale etti.İSTANBUL (İGFA) - Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisiyle, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinde bugün öğle saatlerinden (15.00) itibaren fırtına şeklinde esen rüzgâr (lodos) ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşandı. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışlar, cuma akşam saatlerinden sonra Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde yer yer etkili oldu. Gece saat 01.00 itibarıyla yeniden başlayan yağışlar; saat 04.00 civarında ise Boğaz çevresi ile Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde etkisini sürdürdü. Bir saat boyunca etkili olan kuvvetli yağış sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

İBB olumsuz hava koşullarına karşı kent genelinde geniş bir ekiple görev yaptı. Toplamda 5.167 personel ve 1.848 araç/iş makinesi ile ekipler sahada bulundu. 70'i İSKİ’de, 250'si İtfaiye’de olmak üzere yüzlerce motopomp ve dalgıç pompa gibi özel ekipmanlarla da donatıldı.

ÖĞLENE KADAR YER YER KUVVETLİ YAĞABİLİR

An itibarıyla İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kg arasında yağış kaydedildi. Yağış miktarının en yüksek olduğu bölgeler Şile Darlık 58 kg, Kartal Aydos Dağı 50 kg ve Ümraniye 43 kg olarak kaydedildi. Bu bölgeleri 35 kg ile Arnavutköy ve Sancaktepe, 33 kg ile Pendik Ömerli Barajı ve Şile, 32 kg ile Kartal ve 31 kg ile Üsküdar takip etti. Büyükçekmece, Florya ve Kadıköy Göztepe bölgelerinde 30 kg yağış düşerken, Şile İsaköy ve Çekmeköy Ömerli 28 kg, Tuzla 27 kg, Beylikdüzü’ne 23 kg Fatih 22 kg yağış aldı. Şişli, Beykoz, Eyüpsultan, Güngören Davutpaşa ve Sarıyer'de 22 kg yağış gerçekleşirken en düşük yağış miktarı olan Silivri'de 17 kg yağış kaydedildi.

İstanbul genelinde etkili olan yağışların bugün öğleden sonraya kadar Anadolu Yakası’nda yerel sağanaklar şeklinde devam etmesi, ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor.

ANINDA MÜDAHALE

Fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara İBB ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler tarafından ağaç devrilmelerine ve tehlike arz eden parçalara hızlıca müdahale edildi.