Dolandırıcı, Çoban'ı "Savcımızın katillerini yakaladık, şu an hesabından para çekiyorlar" yalanıyla kandırdı. Çoban, vatanına olan sevgisi nedeniyle bu yalana inandığını ve duygularının istismar edildiğini belirtti. Yaşadığı acı olayın ardından, "Ben kapıldım, siz kapılmayın" diyerek diğer vatandaşları uyardı.

Aldatıcı Taktikler ve Kayıplar

Dolandırıcı, Çoban'ı kandırmak için çeşitli yöntemler kullandı. Çoban'ın ailesine ait kişisel bilgileri, beş çocuğu ve on torununun isimlerini sayarak güven kazandı. Ayrıca, nüfus cüzdanının üzerine başka bir fotoğraf yerleştirerek Çoban'ı yanılttı. Dolandırıcılar, verdikleri IBAN ve T.C. kimlik numaralarıyla da Çoban'ın güvenini kazandı.

Telefonunu kapatmasını engelleyen ve emniyete gitmesine izin vermeyen sahte komiserin yönlendirmesiyle Çoban, kendi banka hesabından 280 bin lira çekerek dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bununla da kalmayan dolandırıcılar, Çoban'ı telefonda oyaladıkları sırada hesabından 300 bin liralık kredi çektirdiler. Çoban, ayrıca savcının katillerinin bulunmasına yardımcı olduğunu düşünerek cumhuriyet altını bozdurup, parasını dolandırıcılara gönderdi. Toplamda 600 bin lirasını kaybeden halk ozanı, emniyete gitmesinin de engellendiğini belirtti.

Duygusal ve Maddi Yıpranma

Olay sırasında düğün borçları nedeniyle kafasının dağınık olduğunu söyleyen Çoban, duygularıyla oynandığını vurguladı. "Konu vatanımız, savcımız olunca uyuştum" diyen Çoban, yaşadığı üzüntüyü, "Ağlaya ağlaya merdivenlerden indim, ne istedilerse yolladım" sözleriyle anlattı.

Yaşananlara rağmen devlete ve kanunlara güvendiğini belirten Çoban, dolandırıcıların bulunmasını diledi. Adaletin tecelli edeceğine olan inancını "Kanun terazidir, her şahı tartar..." dizeleriyle dile getirdi.

Uyarı ve Umut

Ali Sırrı Çoban, tüm vatandaşları dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaya çağırdı. "Ben kapıldım, lütfen sizler kapılmayın" diyerek, devletin uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. Yaşadığı acıyı şiirine de döken Çoban, "Ömrümde bir kere lokmamı bala batırdım da baykuş kondu başıma" dizelerini okudu. Konuşmasını, "Elbet bir dost eli uzanır" sözleriyle sonlandırdı.