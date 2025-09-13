Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, geçtiğimiz hafta ağır hasar gören bir çiftlik bu kez saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangınla adeta kabusu yeniden yaşadı.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Olay, Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Çakır’a ait çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle alevler bir anda yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangına Bilecik Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu alevler kontrol altına alınırken, çok sayıda saman balyası kül oldu.

Bir hafta içinde aynı çiftlikte ikinci kez yangın çıkması köylülerde büyük tedirginlik yarattı. Vatandaşlar yaşananları endişeyle izlerken, “Bu tesadüf mü, yoksa sabotaj mı?” soruları akıllara geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.