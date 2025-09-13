Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirdeki yolları daha konforlu ve güvenli hâle getirmek için birçok noktada asfalt serimi yapıyor.

Ekiplerin yoğunlaştığı yerlerden biri de Genç Osman Mahallesi. Mahallede finişer kullanılarak asfalt serimi gerçekleştirilirken, öncesinde zemin düzenleme ve altyapı hazırlıkları da tamamlandı. Bu hazırlıklar sayesinde asfaltın daha uzun ömürlü olması ve yolda bozulmaların önlenmesi hedefleniyor.

Çalışmalar tamamlandığında, Genç Osman Mahallesi'nde araç ve yaya trafiğinin daha rahat ve güvenli olması bekleniyor. Asfaltlama faaliyetlerinin, şehir genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla belirlenen program dâhilinde devam edeceği belirtildi.