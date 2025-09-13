Edirne'de 24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında sahneye çıkan Gülben Ergen, yaklaşık 15 bin kişilik dev bir kalabalığa muhteşem bir konser verdi.EDİRNE (İGFA) - Enerjisi, güzelliği ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Gülben Ergen, festival alanını dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin en özel anı ise seyircilerin arasındaki genç bir hayranıyla yaşandı. 14 yaşındaki “Tasonew” lakaplı rapçi, Gülben Ergen’in davetiyle sahneye çıkarak “14 yaşımda rapçi oluyorum” sloganıyla yayınladığı şarkısını seslendirdi.

Genç yetenek izleyicilerden büyük alkış alırken, Gülben Ergen’in sahnedeki desteği takdir topladı.

Gülben Ergen’in büyüleyici sahne kostümü ise Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyordu.

Festival alanındaki coşku, hem Ergen’in sahne enerjisi hem de izleyicilerin katılımıyla adeta bir tarım ve müzik şölenine dönüştü.